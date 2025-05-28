Госдума одобрила в первом чтении самозапрет на азартные игры

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. По аналогии с самозапретом на кредиты, оформить заявление можно будет на Госуслугах.

Минимальный срок самозапрета – один год.

По задумке авторов законопроекта, самозапрет будет распространяться на казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы.

Россиян с самозапретом на азартные игры нельзя будет даже допускать в игорные заведения. А тем более принимать у них ставки, выдавать им фишки и жетоны в обмен на деньги.