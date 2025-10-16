В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушение закона о самозапрете на ставки

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении штрафов за прием ставок от людей, которые будут внесены в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Предложено штрафовать должностных лиц на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. Аналогичные штрафы предусмотрены за нарушение организатором азартных игр (казино, букмекерские конторы и тотализаторы) порядка приема заявления о самозапрете на ставки.

Документ был внесен в Госдуму в мае 2025 года.

Законопроект о самозапрете на азартные игры устроен аналогично закону о самозапрете на кредиты. В новом документе предполагается, что люди смогут накладывать себе запрет на участие в азартных играх, обращаясь к организаторам с заявлением, которые должны передать информацию об этом в единый реестр. Заявление об исключении из перечня можно подать не ранее чем через четыре месяца после включения в реестр, сообщают "Ведомости".

Напомним, информирование в Сети об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях могут полностью запретить.