В России хотят ввести штраф в 10 млн за нарушение закона о самозапрете на ставки

В Госудме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта штрафах за приём ставок от людей, установивших самозапрет на такие действия.

Предлагается увеличить штрафы до 1-3 млн руб. для должностных лиц и до 5-10 млн – для юрлиц, пишет ТАСС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении внесённый в мае проект закона о введении штрафов за приём ставок от людей, которые будут внесены в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Предложено штрафовать должностных лиц на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс.