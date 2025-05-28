Бывшему заместителю главы Дегтярска назначили условный срок

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и назначили условный срок.

По версии следствия, Солдатов, выступая в качестве посредника, в 2024 году передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО "Жилые кварталы". Деньги передавались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и содействие в предпринимательской деятельности организации. При этом 1,7 млн рублей Солдатов оставил себе в виде вознаграждения. Сообщалось, что теперь уже бывший замглавы признал вину.

Накануне гособвинитель попросил назначить Солдатову 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки. Также экс-чиновника требовали лишить права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет. Сегодня, 28 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Виктор Солдатов признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также Солдатов оштрафован на 1,6 млн рублей.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.