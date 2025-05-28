В мэрии Екатеринбурга назвали дату прибытия в город первых автобусов-гармошек

Первые автобусы-гармошки прибудут в Екатеринбург уже на следующей неделе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, всего закуплено 15 автобусов-гармошек. Первая партия из трех машин прибудет в город 5 июня. Примечательно, что транспорт доберется от завода в Волгограде до уральской столицы своим ходом.

По контракту все автобусы доставят в Екатеринбург до конца июля. По прибытии общественный транспорт доукомплектуют валидаторами, затем его направят на регистрацию в Госавтоинспекцию. После этого пройдет обучение водителей, поскольку автобусы-гармошки – машины особо большого класса вместимостью более 150 пассажиров.

Как уточнили в мэрии, новый транспорт выйдет на маршруты №49 и №51 начиная с 1 августа.

Напомним, что новые автобусы будут оборудованы кондиционерами и зарядками. Поставщиком станет компания "Автотехком".