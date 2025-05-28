28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Как Cessna: Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал"

Стоимость самолета "Байкал" составит 220-340 млн руб.

Об этом сообщил генеральный директор разработчика и производителя воздушного судна – Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) – Леонид Лузгин. По его словам, цена соответствует рынку и сопоставима со стоимостью одномоторного самолета Cessna Grand Caravan американского производства. На заводе производителя отпускная цена "Байкала" составляет от $2,2 млн до $3,4 млн, с учетом логистики, таможни и доставки лайнер будет дешевле конкурента.

Лузгин указал, что УЗГА уже изготовил три опытных образца и планирует получить сертификат типа на "Байкал" с российским двигателем и винтом до конца 2026 года. Завод также заключил "твердый" контракт с авиакомпанией "Аврора" (дочка "Аэрофлота") на поставку 10 "Байкалов". Партию из первых пяти самолетов планируется передать в конце 2026 года, вторую (пять машин) – в 2027 году. Кроме того, у завода также есть предварительные договоры с авиакомпаниями "Красавиа" и "Аэросервис", Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом и другими заказчиками, отметил гендиректор, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрено финансирование проекта по созданию самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2. Самолеты "Байкал", разрабатываемые Уральским заводом гражданской авиации, должны были начать поставляться дальневосточной авиакомпании "Аврора" еще в 2024 году. В середине мая 2025-го вице-премьер российского правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством лайнера "зашла в тупик".

Теги: авиация, самолет


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