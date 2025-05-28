МИД РФ заявил о подготовке ЕС к военному столкновению с РФ

Россия не видит сигналов от Европейского союза о желании возобновить контакты с Москвой.

Как сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, если посмотреть на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно, что это подготовка к военному столкновению. "Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование", - указал дипломат.

Он отметил, что стратегическая цель ЕС — нанесение стратегического поражения России, ее экономическое удушение. Грушко подчеркнул, что Москве приходится сталкиваться с бесконечными угрозами и попытками давления, сообщают "Известия".

Ранее дипломат заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) готовится к столкновению с Россией. Грушко добавил, что наши предложения по укреплению военной безопасности США и союзники отклонили. Россия учитывает агрессию НАТО в процессе планирования в области обороны.