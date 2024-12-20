20 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

НАТО готовится к столкновению с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) готовится к столкновению с Россией. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сказал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Александр Грушко.
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Москва не советует Западу с этим экспериментировать.

"В интересах всех не доводить ситуацию до такого рода экспериментов. Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации наших военных возможностей", - сказал он.

Грушко добавил, что наши предложения по укреплению военной безопасности США и союзники отклонили. Россия учитывает агрессию НАТО в процессе планирования в области обороны.

По словам Грушко, общий курс НАТО представляет опасность и для России, и для всего мира. Альянс постоянно наращивает размеры военных контингентов вблизи российских границ. Также НАТО проводит учения, которые включают отработку наступательных действий, развитие инфраструктуры для быстрой переброски войск, вооружений и техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут использовать до 20 западных истребителей F-16 во время нового наступления.

Отмечается, что киевский режим еще не использовал эти самолеты на полную мощность. Вероятно, это связано в первую очередь с нехваткой пилотов.

Как считают некоторые аналитики, украинские войска перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели. При таком развитии событий F-16 могут быть задействованы для атак штабов, складов боеприпасов, скоплений техники и личного состава.

Ранее Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные ими истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Он добавил, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

Теги: грушко, нато


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