Для бывшего замглавы Дегтярска запросили больше 7 лет "строгача"

В Екатеринбурге состоялись судебные прения по делу бывшего заместителя главы Дегтярска. Для Виктора Солдатова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, запросили больше 7 лет в колонии строгого режима.

Как показало расследование, Солдатов, выступая в качестве посредника, в 2024 году передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО "Жилые кварталы". Деньги передавались мэру за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и содействие в предпринимательской деятельности организации. При этом 1,7 млн рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения.

Сегодня, 27 мая, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по делу Виктора Солдатова. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, теперь уже бывший замглавы признал свою вину. Гособвинитель попросил назначить Солдатову 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки. Также экс-чиновника требуют лишить права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет.

Приговор Виктору Солдатову будет вынесен позже. Пока он находится под домашним арестом. Что касается Вадима Пильникова, его уголовное дело сейчас рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.