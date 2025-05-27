Актер Глеб Калюжный ушел на срочную службу в армию

26-летний актер Глеб Калюжный ("Вампиры средней полосы", "Содержанки", "Трепачи", "Красный шелк") отправился проходить срочную военную службу. В столичный военкомат он явился в компании мамы, сестры, других родственников и друзей.

В начале марта этого года на Калюжного завели уголовное дело по ст. 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной службы". Молодой человек шесть лет игнорировал повестки в военкомат, хотя не имел оснований для отсрочки от службы.

После того, как актер все же появился в военкомате, ему выписали штраф в 30 тыс. руб., а также повестку.