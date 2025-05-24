24 Мая 2025
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Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур и Валерий Фальков открыли пленарную сессию форума U-novus

Сегодня, 24 мая, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур открыли в Национальном исследовательском Томском государственном университете пленарную сессию Х форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-novus.

Губернатор Владимир Мазур, приветствуя участников, рассказал об уникальном опыте Томской области по консолидации федеральных и региональных инструментов научно-технологического развития.

«В решении любой задачи мы всегда отталкиваемся от стратегии и масштаба, Этому во многом способствует проект Большого университета Томска, который интегрирует научно-образовательный потенциал в бизнес, реальное производство. Совместная работа власти, ученых и производственников – это всегда работа на опережение. А потому она дает региону преимущества и результат. Мы первыми в России создали особую экономическую зону технико-внедренческого типа – ее открывал в Томске лично Президент Владимир Владимирович Путин. Первыми в стране утвердили экспериментальный район для полетов беспилотников и первыми за Уралом построили по нацпроекту научно-производственный центр беспилотной авиации, создали лучший инжиниринговый центр по химии», - сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона поблагодарил главу Минобрнауки за поддержку томской высшей школы в программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» и рассказал о государственной программе научно-технологического развития Томской области, в которой закреплены приоритетные направления: химия, радиоэлектроника, энергетика.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Экспертами сессии с заявленной темой «Территории будущего: региональные экосистемы как драйверы технологического лидерства» стали заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, вице-президент РАН Степан Калмыков, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, старший управляющий партнер АФК «Система» Феликс Евтушенков заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и другие. Модератором выступил Антоний Швиндт – заместитель руководителя секретариата вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Организаторами форума U-novus-2025 выступают Минобрнауки России, администрация Томской области, Платформа университетского технологического предпринимательства, ПАО АФК «Система», ПАО «Газпромбанк», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром трансгаз Томск» и вузы Большого университета Томска.

В рамках работы форума губернатор и глава Минобрнауки побывали в новом исследовательском центре ТГУ, где разрабатывают и синтезируют компаунды - суперпластики для самых разных отраслей: от машиностроения до пластической хирургии. Мощности центра позволяют производить как опытные партии компаундов, так и укрупненные – для предприятий, которым нужно сразу много инновационного материала.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Центр был открыт в этом году при участии промышленных партнеров – Инжинирингового химико-технологического центра, «Сибагро Биотех» и Передовой инженерной школы ТГУ «Агробиотек».

"Томичи и технологиями, и кадрами участвуют и в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия». Нет сомнений, что и новый центр станет еще одним примером технологического лидерства", - высказал уверенность Владимир Мазур.

И сообщил, что в Томске планируется создание Центра малотоннажной химии. Напомним, недавно на площадке Инжинирингового химико-технологического центра было запущено новое производство важных компонентов.

"Томские ученые ведут разработки в других направлениях химии и новых материалов, а также в фармакологии. Томские университеты готовят для химической отрасли наибольшее за Уралом количество специалистов. И в рамках национального проекта «Кадры» на базе Томского государственного университета для химической отрасли создан Центр опережающей подготовки и переподготовки кадров", – сообщил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Также в рамках работы форума молодые учёные Томской области главе Минобрнауки России Валерию Фалькову. Встреча прошла в корпусе молодёжных лабораторий НИИ онкологии Томского НИМЦ и собрала аспирантов и адъюнктов, прошедших конкурсный отбор на получение президентской стипендии. В этом году у нас их в Томской области больше 30.

В ходе диалога Валерий Фальков подчеркнул: сегодня государство ориентировано на поддержку молодых учёных во всех отраслях. Потому что для достижения технологического лидерства России нужны и инженеры, и медики, и педагоги, чтобы со школьной скамьи зажигать в детях интерес к науке и знаниям.

Теги: владимир мазур, валерий фальков, форум юновус, U-novus, пленарная сессия


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