23 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Уральской блогерше Улановой приписывают более 200 эпизодов мошенничества

Уральской блогерше Екатерине Улановой, спустя 1,5 года расследований, наконец предъявили обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Как рассказал в своих соцсетях депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков, в доказательственной базе находится более 200 эпизодов мошенничества.

В уголовном деле фигурирует более тысячи обманутых граждан и сумма в сотни миллионов рублей. На сегодняшний день еще 800 потерпевших ожидают допроса, и это, не считая 63 человек, оказавшихся жертвой блогерши, когда в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело

"По информации ее подписчиков, Уланова продолжает продавать и обманывать по сей день. Ощущение безнаказанности… Все больше вопросов возникает. Почему доказательства преступления есть, а преступник до сих пор не наказан? Почему до сих пор не проведен обыск в ее жилище? Почему не допрошены новые потерпевшие, что мешает? Властные покровители Улановой, несовершенство системы или дефицит кадров?" - написал депутат в своем Telegram-канале.

Накануне он, вместе с инициативной группой встретились с представителями ГСУ МВД, чтобы узнать, как продвигается расследование. Там Мещерякову и пострадавшим рассказали, что уже подано ходатайство о продлении срока расследования до 1 сентября 2025 года. Решение по нему пока не принято. Следующая встреча запланирована через две недели.

Депутат также заявил, что собирается придать делу еще больше публичности и уже скоро расскажет все подробности в эфире федерального канала.

Напомним, в декабре 2023 года в отношении Екатерины Улановой было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Девушку с супругом задержали в аэропорту Кольцово. По версии следствия, блогер продавала бытовую технику, мобильные телефоны, парфюм, брендовые вещи в своем онлайн-магазине, но заказчикам оплаченный товар не отправляла, ссылаясь на проблемы с поставщиками, а деньги не возвращала. По официальным данным от ее действий пострадали более 300 человек (по неофициальным – более 1000), а ущерб превышает 230 млн рублей. На время следствия суд избрал для Улановой меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако позднее изменил на подписку о невыезде.

В это время пострадавшие утверждают, что блогер бессовестно наслаждается жизнью на их деньги и не стыдится угрожать и словесно издеваться над новыми жертвами.

Теги: Екатеринбург, Уланова, мошенничество


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