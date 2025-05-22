Песков: Трудно прокомментировать предложения о внесении изменений в Конституцию

В Кремле заявили, что пока трудно прокомментировать предложения о внесении изменений в Конституцию РФ.

"Здесь трудно что-то сказать, нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Конституция России нуждается в очередных поправках, причем более радикальных, чем были приняты пять лет назад. Позднее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить из основного закона пункт о возможности двойного гражданства. В РПЦ тоже выступили с инициативой по поводу поправок в Конституцию. В то же время, ответственные за законодательство парламентарии не видят никаких оснований для пересмотра текста основного закона.