Михаил Делягин просит СК проверить екатеринбургский "Ельцин-центр"

Депутат Госдумы РФ, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он просит СК провести проверку в екатеринбургском "Ельцин-центре".

Обращение Делягин опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. Депутат указывает, что в различных каналах представлены статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина", связанных с проведением антироссийских мероприятий.

"Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня", - пишет Делягин в обращении к Бастрыкину.

О реакции СК пока неизвестно. В самом "Ельцин-центре" ситуацию пока также не прокомментировали.

Напомним, в конце прошлого года известный телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на "ЕЦ". Он призывал уральского полпреда Артема Жогу "навести порядок и изгнать бесов из Екатеринбурга".

Недавно Жога высказал свое отношение к "Ельцин-центру". Также сообщалось, что третий форум "Патриоты Урала" пройдет на площадке "ЕЦ".