20 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Для уральца, обвиняемого в убийстве жены-полицейской, запросили 18 лет колонии

Гособвинение запросило у суда 18 лет лишения свободы для жителя Среднего Урала, обвиняемого в убийстве жены – сотрудницы полиции – и других преступлениях.
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Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой, которая на тот момент находилась в декретном отпуске. При осмотре были установлены признаки криминальной смерти. Под подозрение попал 21-летний молодой человек, которого в его подростковые годы полицейская опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку.

Парня задержали, но в итоге отпустили, после чего был задержан супруг женщины. В МВД заявляли, что убийство носит семейно-бытовой характер.

В ходе расследования выяснилось, что преступление было совершено из ревности, в том числе в связи с переездом женщины от обвиняемого. Также от него пострадала сожительница, с которой тот проживал после убийства супруги. В частности, он установил в ванной скрытую видеокамеру, которая снимала, как женщина моется. Кроме этого, он незаконно скопировал себе ее личную переписку в мессенджере с другими людьми.

Сегодня, 20 мая, в Красноуфимском районном суде прошли судебные прения. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, гособвинитель попросил назначить уральцу по совокупности преступлений 18 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Судебные прения по делу продолжаются. В них выступает сторона защиты. Приговор будет вынесен позже.

Теги: полицейская, убийство, прокуратура, суд


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