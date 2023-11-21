21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральца, обвиняемого в убийстве жены-полицейской, оставили в СИЗО до января 2024 года

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом Артура Русинова, обвиняемого в убийстве жены-полицейской.

В сентябре стало известно, что следователи нашли доказательства причастности к убийству участковой ее супруга. Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям УК и заключили под стражу до 30 октября. Решение пытались обжаловать, но безуспешно. В дальнейшем арест продлили до 29 января 2024 года.

После этого адвокатом Русинова была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сегодня доводы апелляции и материалы дела были рассмотрены. В итоге постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений – новый год Артур Русинов встретит в СИЗО.

Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой, которая на тот момент находилась в декретном отпуске. При осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти. Под подозрение попал 21-летний Анатолий Хлызов, которого в его подростковые годы полицейская опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку.

Парня задержали, но спустя четыре месяца отпустили, после чего был задержан супруг женщины. В МВД заявляли, что это убийство носит семейно-бытовой характер.

Теги: полицейская, убийство, арест, облсуд


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