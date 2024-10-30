Уралец, обвиняемый в убийстве жены-полицейской, останется под арестом до марта 2025 года

Житель Среднего Урала Артур Русинов, обвиняемый в убийстве супруги – сотрудницы полиции – останется под стражей. Это подтвердил Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 8 октября Красноуфимский районный суд продлил Русинову срок ареста до марта 2025 года. Однако это решение было обжаловано адвокатом обвиняемого.

"Сегодня Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в постановление суда первой инстанции. Русинов останется под стражей по 9 марта 2025 года включительно", - уточнили в облсуде.

Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой, которая на тот момент находилась в декретном отпуске. При осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти. Под подозрение попал 21-летний Анатолий Хлызов, которого в его подростковые годы полицейская опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку.

Парня задержали, но спустя четыре месяца отпустили, после чего был задержан супруг женщины. В МВД заявляли, что убийство носит семейно-бытовой характер. Артуру Русинову предъявили обвинение по нескольким статьям УК и заключили его под стражу.