Вэнс и Зеленский провели встречу в Риме

В Риме состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского. Они обсудили запланированный на 19 мая телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Еще одной темой разговора политиков стало возможное введение санкций против России в случае отсутствия соглашения о прекращении огня. Как указал неназванный чиновник, Киев стремится к завершению конфликта. Также во время беседы Вэнс и Зеленский затронули обстановку на фронте.

По словам собеседника агентства, разговор прошел лучше, чем перепалка украинского президента с Трампом и Вэнсом в Белом доме в феврале. В свою очередь, сам Зеленский назвал встречу с Вэнсом "хорошей".

"Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня. Также коснулись вопроса о необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными", - написал украинский лидер.

По его словам, давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока она не будет готова к остановке боевых действий.

Встреча в Риме стала первым контактом Вэнса и Зеленского после перепалки в Вашингтоне 28 февраля. Напомним, во время совместной пресс-конференции в Белом Доме между Вэнсом, Трампом и Зеленским состоялся спор на повышенных тонах, итогом которого стал отказ Трампа подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Джей-Ди Вэнс тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном. В итоге украинского президента попросили удалиться из Белого дома. Трамп заявил, что тот не готов к перемирию