Суд оставил в силе приговор экс-главе института физкультуры УрФУ, отправленного в колонию за мошенничество на 16 млн

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор экс-директору Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову. Решение оставлено в силе.

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Напомним, задержали Шурманова летом 2022 года в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под арест.

Осенью 2024 года Верх-Исетский районный суд признал его виновным в мошенничестве на 16 млн рублей и отправил в колонию общего режима на 9 лет. Также Шурманова обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. В дальнейшем приговор был обжалован как самим Евгением Шурмановым, так и его адвокатом, а также прокурором.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, свою вину Шурманов так и не признал.

В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор райсуда в части хранения вещественных доказательств. В остальном же вердикт оставлен без изменений. Как добавили в инстанции, на сегодняшний день он вступил в законную силу.