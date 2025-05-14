Трутнев: Производство самолета "Байкал" не ожидается

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством самолета "Байкал" зашла в тупик, производство не ожидается.

"Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал". Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета "Байкал" у нас не ожидается", - сказал Трутнев в ходе заседания комитетов в Госдуме.

"Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - цитирует его "Интерфакс".

Трутнев отметил, что в России "малой авиации, к сожалению, практически нет".

В феврале стало известно, что Минпромторг рассматривает варианты заморозки разработки самолета "Байкал" или передачи проекта от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) к S7 Group. Сообщалось, что причиной стал ряд "драматических ошибок", допущенных при проектировании и, как следствие, увеличение затрат и срока реализации почти на пять лет.

Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал поддержать УЗГА с производством самолетов "Байкал" и "Ладога". А в марте глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, на сегодняшний день изготовлено три образца "Байкала".