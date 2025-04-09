Трамп: Пошлины приносят в американскую казну $2 млрд ежедневно

США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, заявил президент страны Дональд Трамп.

"Очень скоро Америка снова станет очень богатой", —цитирует его "Известия".

Американский лидер добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин. Президент уточнил, что работа по заключению сделок продвигается хорошо.

Напомним, администрация Дональда Трампа повысила торговые ввозные пошлины почти на все виды товаров для ведущих партнеров США, таких как ЕС, Китай, Канада, Индия и др.

Ранее парламентарии от Республиканской и Демократической партий поддержали проверку торговых полномочий президента в свете недавно введенных пошлин Трампа на фоне растущих опасений рецессии.

Аналитики Goldman Sachs в воскресном отчете предупредили, что вероятность рецессии в США возросла до 45%, всего через неделю после того, как они прогнозировали вероятность в 35% на фоне роста опасений надвигающейся торговой войны.