Фонд "Дети России" собрал средства для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга

Благотворительный фонд "Дети России" завершил сбор средств на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Его стоимость составила более 4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, существенная часть суммы – это средства, собранные в ходе благотворительных матчей хоккейного клуба "Автомобилист". В ходе игр болельщики и гости приобретали сувениры из специальной линейки, в обмен на благотворительное пожертвование они получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет, наклейки из специальной коллекции. В ее создании участвовали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра.

"Лаборатория детского онкоцентра – это одно из ключевых звеньев в лечении пациентов. Это также и один из центров, где ведутся научные разработки в сфере борьбы с болезнью. Это выдающиеся ученые, люди, которые искренне и всей душой преданы науке и делу спасения детских жизней. Мы с огромной радостью сообщили им о завершении сбора средств и продолжим работу по приобретению новых приборов", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Фонд помогает в приобретении оборудования для Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года. За это время собрано 58 млн 570 тысяч рублей. Начиная с 2017 года, каждый год в лаборатории детского онкоцентра помогают поставить диагноз острого лейкоза 240-250 детям и еще выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей. За этими цифрами – счастливое будущее для многих пациентов не только из Свердловской области, но и еще из девяти субъектов России.

Благодаря фонду клиническая база пополнилась прибором для капиллярного электрофореза. Он позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория получила амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.