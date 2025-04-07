У учредителя пермского завода "Телта" арестовано имущество на 333 миллиона

Завершено расследование уголовного дела учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной. Им вменяют мошенничество и покушение на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа.

Следствием установлено, что в 2017-21 гг. завод заключил госконтракты на поставку устройств связи на общую сумму в 1,4 млрд руб. Во время исполнения контрактов Морозов, Высоков и Гришина солгали в бухгалтерских документах о повышенных затратах предприятия на приобретение комплектующих изделий. Так "налево" ушло 48 млн руб.

Кроме того, в 2020-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина также солгали в документах, пытаясь похитить из бюджета 16 млн руб. Морозов и Высоков арестованы, Гришина пребывает под домашним арестом. На имущество Морозова – акции ОАО ПТЗ "Телта" и объекты недвижимости – наложен арест на сумму более 333 млн руб. Дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, сообщает СКР.