Госдума предложила установить МРОТ в 34 тысячи рублей в месяц

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона об установлении с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тыс. руб. в месяц.

Также с начала 2026 года предлагается установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 руб. в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ. По словам депутатов, инициатива позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит разрыв в доходах россиян.

Как заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, труд в России должен оцениваться достойно, поэтому уровень МРОТ должен быть заметно выше, сообщает РИА Новости.

В октябре прошло года Госдума приняла закон о повышении МРОТ. С 1 января 2025 года размер повысился до 22 440 рублей в месяц.