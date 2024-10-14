Комитет ГД поддержал установление МРОТ на уровне более 22 тысяч рублей

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

"Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль", - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что МРОТ в России в следующем году превысит 22 000 рублей, а к 2030 году составит не менее 35 тысяч. Так образом, соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться. Увеличение минимального размера оплаты труда поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работающих россиян.

С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 рублей, на 18,5% относительно 2023-го.