Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума сегодня приняла закон о повышении МРОТ. С 1 января 2025 года размер повысится до 22 440 рублей в месяц, сообщает РИА новости

Таким образом, соотношение с медианной заработной платой, которая сейчас составляет 46 751 рубль, увеличится до 48 процентов.

Эксперты отмечают, что реализация закона поспособствует повышению зарплаты более 4 миллионов работников.

В мае Владимир Путин подписал указ, по которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.