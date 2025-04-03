США хотят разгромить Иран к сентябрю при отказе от ядерной сделки

Американские власти рассчитывают завершить военные операции в Иране до осени текущего года, если Тегеран не согласится на ядерную сделку.

По данным Daily Express со ссылкой на источники в американской администрации, Иран исчезнет к сентябрю. О готовности заключить сделку с Ираном вместо ведения боевых действий президент США Дональд Трамп заявил в феврале 2025 года. Он указал, что хотел бы подписать "верифицированное" ядерное соглашение, которое позволило бы Тегерану мирно развиваться и процветать.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Исламская Республика отказывается вести переговоры по этому вопросу, пока Вашингтон проводят в отношении страны политику максимального давления.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана.