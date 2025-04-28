Екатеринбургского бизнесмена арестовали по делу о похищении и убийстве человека в 2013 году

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения 52-летнему местному жителю по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и похищении человека. По данным СМИ, речь идет об уральском бизнесмене Сергее Горшунове, которого на днях задержали на Рублевке.

"Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении, в том числе, особо тяжкого преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СКР Накануне.RU рассказали, что на начальном этапе расследовать преступление не представлялось возможным, однако в настоящее время проведенный анализ имеющихся данных позволил выдвинуть версии произошедшего. На днях фигурант был задержан в другом субъекте РФ, после чего доставлен в Екатеринбург для проведения с ним следственных действий.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый из подъезда дома по улице Московской в Екатеринбурге совершил похищение мужчины. Потерпевший был вывезен на легковом автомобиле и убит, после чего его тело сокрыто в лесном массиве у трассы Екатеринбург - Серов.

В СИЗО обвиняемый пробудет до 26 июня 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.