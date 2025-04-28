28 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отправил в колонию уральского экс-участкового, обвинявшего полицейских в сокрытии тел

На Среднем Урале бывший участковый Юрий Золотко осужден за превышение полномочий. Ближайшие годы экс-силовик проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, как показало расследование, полицейский неоднократно применял недозволенные методы при проведении проверок в отношении жителей района. Так, 25 февраля 2019 года Золотко вывел местного жителя в сени, где нанес тому удар кулаком в область грудной клетки.

По версии следствия, 24 ноября 2020 года Золотко предложил местному пройти в кабинет участкового пункта полиции, где нанес тому удары коленом в спину и кулаками в область грудной клетки.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, по делу были допрошены потерпевшие и ряд свидетелей. Также проведен обыск в жилище и осмотры предметов, проведены очные ставки и экспертизы.

Как добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового полицейские из подразделения собственной безопасности свердловского Главка МВД.

"Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным", - отметил полковник Горелых.

Сегодня, 28 апреля, Шалинский районный суд назначил теперь уже экс-силовику 4 года колонии общего режима. Также Золотко лишен специального звания "старший лейтенант полиции". В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.

Юрий Золотко в суде(2025)|Фото: Шалинский районный суд

Напомним, Юрий Золотко обвинял силовиков в сокрытии трех неопознанных тел в одной могиле, после чего и попал под следствие. Его дело находилось на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Теги: участковый, Золотко, суд, полиция


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