Суд оставил экс-мэра Дегтярска Пильникова под домашним арестом

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга решался вопрос о мере пресечения теперь уже бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, гособвинение посчитало, что все обстоятельства, отправившие подсудимого под домашний арест, не изменились. Поэтому просило продлить меру пресечения еще на 6 месяцев с момента поступления дело в суд.

Адвокат же просил избрать более мягкую меру пресечения в виде подписки о невыезде. По его словам, Пильников заключил досудебное соглашение. По мнению прокуратуры Первоуральска, оно полностью исполнено и все следственные дела с ним завершены. Более того, подсудимый ни разу не нарушил меру пресечения, не скрылся и пришел сегодня в суд, несмотря на то, что уже сегодня могли озвучить приговор.

Сам Вадим Пильников также заявил, что не собирается скрываться от правосудия.

"Я подтверждаю, что сказал мой адвокат. Никакого умысла скрываться или делать что-то противоправное у меня нет. У меня дома двое несовершеннолетних детей, младший на больничном находится, поэтому у меня бежать от своей семьи, детей, нет намерений, я не собираюсь этого делать. Поэтому прошу, если есть такая возможность, все-таки меру пресечения сменить, чтобы я смог полноценно заботиться о детях. Каких-то умыслов скрываться или противодействовать разбирательству у меня нет", - заявил Пильников.

В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить срок домашнего ареста, который заканчивался 29 апреля. Под ним Вадим Пильников будет находиться до 31 июля 2025 года.

Судебное заседание отложено, чтобы предоставить сторонам время подготовиться к рассмотрению дела в общем порядке. Заседание назначено сразу на два дня – 5 и 6 мая.