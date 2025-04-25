25 Апреля 2025
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Экономика Республика Крым
Фото: Накануне.ru

В Крыму национализирован бывший санаторий Ахметова

В Ялте национализирован санаторий "Ай-Даниль", ранее принадлежавший украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Рыночная стоимость учреждения может достигать 10 млрд руб.
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О том, что один из крупнейших санаториев Крыма стал собственностью России, следует из выписок Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с которыми ознакомился РБК. Большая часть строений санатория сменила владельца в начале декабря 2024 г. Ранее о сделке не сообщалось.

В 2019 г. сообщалось, что санаторий "Ай-Даниль" в поселке Даниловка вблизи Ялты ранее напрямую был связан со структурами Ахметова. В 2003 г. крымский парламент продал его Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича. Санаторий был зарегистрирован в российском реестре через британскую компанию в октябре 2014 г.

В 2023 г. стало известно, что власти Крыма собираются направить деньги от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского с аукциона на "нужды фронта и помощь участникам СВО". В октябре недвижимость в поселке Ливадия (Ялта) на южном берегу полуострова ушла с молотка за 44,3 млн руб. В 2024-ом власти Крыма собрались национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ. В частности, речь шла об имуществе украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Артистка объявлена в розыск за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.

Теги: "Ай-Даниль", Ринат Ахметов, санаторий, Ялта


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