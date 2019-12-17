03 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Крым Украина
(2006) | Фото: www.kp.kiev.ua

Ахметов сохраняет контроль над туристическими объектами в Крыму – журналистское расследование

Украинский олигарх Ринат Ахметов до сих пор сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в Крыму. Об этом сообщается по результатам совместного расследования украинских "Настоящего времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".
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Так, санаторий "Ай-Даниль" в поселке Даниловка вблизи Ялты ранее напрямую был связан со структурами Ахметова. В 2003 году крымский парламент продал его Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича. Его контролирует бывший менеджер ММК Владимир Потапов. Санаторий был зарегистрирован в российском реестре через британскую компанию в октябре 2014 года.

Также Ахметов контролирует второй по размеру после "Артека" крымский детский лагерь "Берег" через несколько украинских и кипрских компаний, которые владеют российской ООО "ДОЛ Берег", управляющей "Берегом". Однако конечный собственник компаний - СКМ Ахметова. Директор лагеря Сергей Рогаченко косвенно подтвердил, что лагерем фактически владеет Ахметов. При этом с 2016 года ООО "Дол Берег" заключило пять контрактов с российскими госструктурами на сумму почти $120 млн.

Резиденцией "Новый Кучук-Кой" через несколько кипрских компаний тоже владеет Ахметов.

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Ахметов сохраняет контроль над туристическими объектами в Крыму – журналистское расследование

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Теги: Крым, Ринат Ахметов



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