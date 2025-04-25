Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам

Бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников признал свою вину по всем трём эпизодам уголовного дела. Обвинение ему сегодня зачитывалось порядка 40 минут в Кировском районном суде Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

49-летний мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб.

Сегодня также стало известно, за что именно Пильников брал взятки. Так, его зам Андрей Ильин передал мэру 890 тыс. рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб., за это Пильников обещал никому не сообщать о том, что его зам совмещает муниципальную и коммерческую деятельность.

При этом сторона защиты утверждает, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию, и нет никаких документов, подтверждающих факт присвоения авто, якобы Пильникову дали только право временно пользоваться иномаркой с последующим возвратом.

Что касается еще одного эпизода, то бывший вице-мэр Дегтярска Виктор Солдатов рассказал, что с сентября 2020 по декабрь 2024 года передавал взятки Пильникову от главы строительной компании "Жилые кварталы" Саррафа Мамедова. Их общая сумма составила 4,4 млн руб. За это Мамедову полагалось покровительство при приемке работ.

Сторона защиты при этом не согласна с размером взятки, утвержденной в материалах дела.

Предыдущее заседание было перенесено на 25 апреля из-за неявки государственного обвинителя. Сейчас Пильников находится под домашним арестом. Сегодня судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и теперь дело Вадима Пильникова не будут рассматривать в ускоренном режиме.