В Абатском жители почти год прожили без чистой питьевой воды: ее качество ухудшилось из-за паводка

В Абатском жители год пользовались питьевой водой плохого качества. Качество воды из реки Ишим ухудшилось из-за рекордного паводка в 2024 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жители неоднократно обращались с жалобами в муниципалитет, однако местные власти не принимали мер по обеспечению населения чистой водой. В ситуацию вмешалась прокуратура. Главе администрации Абатского района и директору ресурсоснабжающей организации были внесены представления об устранении нарушений.

По постановлению прокуратуры за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде директор ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ в виде штрафа. Жителям Абатского провели перерасчет за некачественную услугу на 160 тыс. руб.

Муниципалитет заключил контракт на установку станции отчистки воды в блочно-модульном исполнении. Прокуратура контролировала надлежащее исполнение заключенного контракта. В настоящее время станция очистки воды запущена в работу, жители села обеспечены питьевой водой.