Роспотребнадзор узнал причину массового отравления школьников в Екатеринбурге

Установлена причина массового отравления учеников начальных классов школы №178 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на вечер 23 апреля из больниц поступила информация о восьми случаях острой кишечной инфекции среди учащихся. У заболевших выявлен возбудитель инфекции – это норовирус 2 типа. Точно такой же возбудитель обнаружен у трех сотрудников пищеблока.

Кроме этого, санврачи выявили нарушения у организатора питания – ООО "Глобусресурс". По данным Роспотребнадзора, не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники работали без масок и перчаток, а к работе их допускали без медицинских книжек.

Сейчас школа переведена на дистанционный режим. Эпидрасследование продолжается.

Напомним, что после массового отравления школьников в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.