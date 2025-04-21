В Пермском крае с начала года зарегистрировано 25 ландшафтных пожаров

В Пермском крае с начала года зарегистрировано 25 ландшафтных пожаров. Об этом Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В населенных пунктах, а также на территориях частных домовладений, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Собственники земельных участков, в том числе садоводства или огородничества обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность, косить траву. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Всего за прошедшую неделю с 14 по 20 апреля огнеборцами Пермского края спасены 15 человек, в том числе четыре ребенка, ликвидировано 104 пожара.