Более 80 сотрудниц МЧС Прикамья с января оттачивают строевой шаг.

Женскому парадному расчету Главного управления МЧС России по Пермскому краю выпала высокая честь стать участниками торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и техники, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наравне с мужчинами 9 мая в торжественном марше пройдут прекрасные представительницы чрезвычайного ведомства.

Впервые участие в параде на День Победы примут девушки МЧС Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.



