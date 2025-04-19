В России официально учредили стипендию имени Жириновского

Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

Начиная с 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени Жириновского. Ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов – каждая будет составлять 15 тысяч рублей в месяц. Также предусмотрены 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей в месяц.

Как поясняют в кабмине, такие стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора. Его будут проводить специалисты Министерства образования и науки РФ. Чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо".

Кроме этого, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы или его победа во всероссийском или международном конкурсе.

О том, что в России могут учредить стипендию имени Владимира Жириновского, стало известно в январе нынешнего года. А в 2026 году в стране собираются отметить 80-летие со дня рождения основателя ЛДПР. Также ушедшего из жизни политика предлагают отчеканить на монете.