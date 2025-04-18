18 Апреля 2025
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Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале мошенники довели полицейскую до срыва, представившись ее начальником

В уральском городе Ревда мошенники довели до нервного срыва сотрудницу местной полиции. Для этого аферисты использовали дипфейк ее непосредственного начальника.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, мошенник связался с женщиной через Telegram, представившись начальником МО МВД России "Ревдинский" Артемом Лаздынем. За развитием событий с интересом наблюдали коллеги полицейской, включая настоящего Артема Лаздыня. Женщине поступил видеозвонок, на котором якобы Лаздынь в своем кабинете сообщил, что дело срочное, но из-за плохой связи продолжит общение в чате. Оказалось, что мошенники с помощью искусственного интеллекта "оживили" фото начальника, сделанное в первые дни его работы в Ревде.

Дипфейк с участием Артема Лаздыня(2025)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

От имени руководителя мошенник заявил об "утечке секретных данных" и предупредил о звонке "сотрудника ФСБ". После этого лжесиловик начал агрессивно запугивать полицейскую. В переписке ей показали фальшивый документ, якобы подтверждающий, что она перевела 700 тысяч рублей на Украину в поддержку ВСУ. Причем использовались ее реальные паспортные данные. "Сотрудник ФСБ" заявил, что теперь она – фигурант уголовного дела об экстремизме.

Несмотря на изначальное понимание ситуации, сотрудница не выдержала такого воздействия, бросила трубку и была вынуждена принять успокоительное. А мошенники, поняв, что жертва сорвалась, удалили всю переписку.

Напомним, подполковник полиции Артем Лаздынь был назначен начальником полиции Ревды осенью прошлого года. До этого он возглавлял отдел по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

Во время работы в Главке Лаздынь рассказывал, как свердловские полицейские накрыли крупный колл-центр мошенников, "работавший" по всей России. Также он предупреждал о виде мошенничества под названием "деньги для ВСУ".

Теги: мошенники, полиция, дипфейк, Ревда


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