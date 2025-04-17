Суд конфисковал имущество Шамарина на сумму более 35 млн рублей

Военный суд конфисковал у начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей.

Кроме того, суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег, передает РИА Новости.

Напомним, Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Он также лишен звания генерал-лейтенанта. Гособвинитель запрашивал для Шамарина 12 лет колонии строго режима по делу о взятках на 36 млн рублей от завода "Телта".

Шамарин обвинялся в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн рублей за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.