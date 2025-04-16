Гособвинение запросило 12 лет колонии для генерала Шамарина

Гособвинитель запросил 12 лет колонии строго режима для начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта".

Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

В феврале сообщалось, что Шамарин признал вину и заключил сделку со следствием. Также стало известно, что фигурант готов уйти на СВО.

В январе Главное военное следственное управление СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн рублей за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.