ВС РФ взяли под огневой контроль дороги, идущие к Горнальскому монастырю

Российские военные взяли под огневой контроль все дороги, которые ведут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в курском приграничье, где засели ВСУ. Об этом сообщил начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, передает ТАСС.

По его словам, штурмовые группы занимаются освобождением монастыря.

Ранее сообщалось, что ВСУ уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, опасаясь окружения. Российские подразделения блокировали монастырь с трех направлений, ВСУ пытаются вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь.

Mash писал, что около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы в монастыре.

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь — мужской монастырь Курской епархии Русской Православной Церкви. Расположен в селе Горналь, примерно в 14 км от города Суджа Курской области, непосредственно на границе с Украиной.