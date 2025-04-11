Встреча Путина и Уиткоффа длится уже более трех часов

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа длится уже более трех часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Диалог проходит в Санкт-Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников" в Президентской библиотеке. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования.

По данным ТАСС, вашингтонская администрация считает поездку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ и его встречу с главой российского государства Владимиром Путиным еще одним шагом к прекращению огня и окончательному урегулированию на Украине.

"Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной", - сказала она. "Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния на переговорах о сделке о мире, мы намерены использовать эти рычаги", - добавила Ливитт. "Президент [США Дональд Трамп] настроен довести дело до конца", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.