11 Апреля 2025
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Фото: Официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы / t.me/moscowcourts

В Москве арестован начальник строительного управления "Военно-строительной компании"

В Москве арестован начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Матвея Иванова. Решение принято по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Савёловский райсуд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защитников о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе запрете определённых действий или домашнего ареста. Иванов арестован на месяц 17 суток, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов назначил нового руководителя "Военно-строительной компании" (ВСК). Им стал Игорь Маковский.

Теги: Матвей Иванов, Военно-строительная компания, арест


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