Белоусов назначил нового главу Военно-строительной компании Минобороны

Министр обороны России Андрей Белоусов назначил нового руководителя Военно-строительной компании (ВСК). Им стал Игорь Маковский.

Маковский закончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности "юриспруденция" и Северо-Западную академию госслужбы. В 1993-99 гг. служил в вооруженных силах, являлся председателем совета директоров ООО "Европейская промышленная группа". Возглавлял АО "Янтарьэнерго". До назначения генеральным директором ППК ВСК руководил ПАО "Россети Центр" — управляющей компанией ПАО "Россети Центр и Приволжье", пишет "Ъ".

Ранее в Москве суд арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа. По версии следствия, он причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 млн руб.