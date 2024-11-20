20 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-глава филиала "Военно-строительной компании" попал под новую "уголовку" из-за объекта на Урале

Бывший начальник филиала "Строительное управление по ЦВО" "Военно-строительной компании" Сергей Сухов попал под второе уголовное дело. Речь идет о мошенничестве во время выполнения гособоронзаказа. Также по делу проходят заместитель Сухова Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко.

По версии Главного военно-следственного управления СКР, Сухов и Кравченко совершили преступление в 2021 г. во время исполнения многомиллионных госконтрактов, входящих в гособоронзаказ на капремонт казарм одной из воинских частей в Свердловской области. Они якобы завысили стоимость выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой.

Ранее эти же люди привлечены к уголовной ответственности за хищение бюджетных денег во время капремонта военного госпиталя в Перми. По версии следствия, в 2022 г. Сухов, Сергель и Кравченко "увели" 35 млн руб. (всего же по госконтракту выделены 190 млн руб.) и поделили их.

Теги: "Военно-строительная компания", Сергей Сухов, уголовное дело, мошенничество


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