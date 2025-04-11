Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о пожаре в Сосьве в 2023 году

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших властей Сосьвы, где весной 2023 вспыхнул пожар и погибли два человека.

Чиновники в зависимости от роли и степени участия обвиняются по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" и ст. 168 УК РФ "Уничтожение и повреждение чужого имущества".

На скамье подсудимых оказались:

бывшие глава и первый заместитель главы Сосьвинского городского округа;

бывший директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа";

врио. директора МУП "Водоканал";

бывший начальник пожарной части 6/4 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6";

мужчина, фактически выполняющий управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме.

По версии следствия, руководство округа и МКУ не обеспечили наличие вокруг Сосьвы защитных противопожарных минерализованных полос, а также не предприняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов. Врио директора "МУП "Водоканал" не обеспечил исправность пожарных гидрантов на территории поселка. В свою очередь, тогда еще начальник пожарной части предписания об устранении нарушений так и не вынес.

В это же время последний обвиняемый допустил складирование на пилораме горючих материалов на участке по ул. Виктора Романова, среди которых: обрези, доски, бревна, опил, стеклянные емкости.

"Из-за бездействия обвиняемых 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. В дальнейшем в результате распространения огня произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек жителей, а также имущества юридических лиц, в том числе лечебно-исправительного учреждения, котельной. Кроме того, от острого отравления продуктами горения и термических ожогов тела погибли двое местных жителей", - напоминают в прокуратуре.Общая сумма материального ущерба превысила 238 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.