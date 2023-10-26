Погорельцы Сосьвы просят глав СКР и прокуратуры освободить фигуранта дела о пожаре

Жители уральского поселка Сосьва, почти полностью сожженного этой весной, попросили отпустить фигуранта по делу - управляющего местной лесопилкой Газанфара Мамедова. Видеообращение появилось на странице в социальных сетях одной их местных жительниц Татьяны Коркуновой.

Погорельцы обращаются к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на менее суровый, отмечая, что других обвиняемых отпустили под подписку о невыезде на время разбирательств.

"Мы знаем Мамедова и его семью очень давно исключительно с положительной стороны. Просим вас обратить внимание на эту ситуацию и пресечь несправедливость, которая происходит сейчас с семьей Мамедовых. Мы настаиваем на том, чтобы Мамедова отпустили из тюрьмы, так как находясь на свободе, он никак не может помешать производство по делу", - отмечают жители поселка.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. В населенном пункте находилось лечебно-исправительное учреждение №23 ГУФСИН по Свердловской области и две больницы МСЧ-66 ФСИН России.​

Обвиняемым в деле стал Газанфар Мамедов, который является сыном владельца сосьвинской лесопилки. Ранее сообщалось, что 29-летнему мужчине, осуществлявшему управленческие функции на местной пилораме, вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В апреле Серовский районный суд заключил его под стражу, а в июле продлил арест.

Еще одним фигурантом дела о пожаре в Сосьве является 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Вячеслава Алексеева обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).