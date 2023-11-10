Фигуранта дела о пожаре в Сосьве Мамедова не стали выпускать из СИЗО

Управляющего местной лесопилкой Газанфара Мамедова, обвиняемого в причастности к пожару, уничтожившему почти всю Сосьву, не стали выпускать из СИЗО. На освобождении уральца настаивали местные жители, которые хорошо знакомы с Мамедовым и его семьей.

Рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста прошло сегодня в Свердловском областном суде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, было принято решение оставить апелляцию без удовлетворения. В СИЗО он пробудет до 26 января следующего года.

"Заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение оставить постановление Ленинского районного суда без изменений", - сообщили в суде.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар, в результате пострадали множество жилых домов и административных зданий. Обвиняемым в деле стал Газанфар Мамедов, который является сыном владельца сосьвинской лесопилки. Ранее сообщалось, что 29-летнему мужчине, осуществлявшему управленческие функции на местной пилораме, вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В апреле Серовский районный суд заключил его под стражу, а в июле продлил арест.

Местные жители записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изменить меру пресечения односельчанину. Особенно несправедливым, как считают жители поселка, такое решение кажется на фоне того, что других фигурантов не стали заключать под стражу.

"Мы знаем Мамедова и его семью очень давно исключительно с положительной стороны. Просим вас обратить внимание на эту ситуацию и пресечь несправедливость, которая происходит сейчас с семьей Мамедовых. Мы настаиваем на том, чтобы Мамедова отпустили из тюрьмы, так как находясь на свободе, он никак не может помешать производству по делу", - отмечают жители поселка.