СК проводит проверку после драки мигрантов с подростками в Новой Москве

Следственный комитет РФ проводит проверку после сообщений о том, что группа несовершеннолетних мигрантов напала на подростков в Новой Москве.

По данным ведомства, информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что конфликт возник из-за девочки, за которую заступились местные подростки.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

В декабре после нападения школьников-мигрантов на подростков в Новой Москве было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. СМИ писали, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников. Двое пострадавших попали в больницу. Отмечалось, что это уже не первый подобный инцидент в этой школе.